نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق حملة كوبونات رمضان.. مساعدات تموينية تخفيضات ومعارض لضمان توفير السلع الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت السلطات حملة توزيع كوبونات مالية لشهر رمضان، تستهدف تقديم مساعدات عينية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل.

إطلاق حملة كوبونات رمضان.. مساعدات تموينية تخفيضات ومعارض لضمان توفير السلع الأساسية

تتراوح قيمة الكوبونات بين 50 و250 جنيهًا، وهي متاحة لجميع فئات المجتمع. في إطار مبادرة "أهلًا رمضان"، أعلن وزير التموين عن تخفيضات على السلع الرئيسية وتنظيم معارض في جميع المحافظات لتسهيل عملية الشراء.

القسائم الشرائية التي تقدمها الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأساسية، من زيت وأرز وسكر إلى لحوم ومكسرات وتمور، ملبيةً احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان.