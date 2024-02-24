نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين: البحث العلمي المحرّك الرئيس لتنمية المجتمعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور حساني النعماني رئيس جامعة سوهاج، شارك الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ في فعّاليات المؤتمر التاسع الدولي الرابع "لشباب الباحثين"، الذي يُقام يوم الأربعاء المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد لجامعة سوهاج.

وفي ذات السياق، قال نقيب الاعلاميين، إن البحث العلمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المُستدامة؛ وذلك لما له من دور مهم، وتأثير إيجابي كبير على مختلف مؤشرات التنمية.

وأضاف أن البحث العلمي هو المحرّك الأساسي والمدخل الحقيقي لتنمية المجتمعات؛ فلا يمكن الحديث عن التنمية بعيدًا عن الدور الذي يقوم به البحث العلمي، كقاعدة مهمة تنطلق منها جُلّ المشاريع، وفي كافة القطاعات؛ لتحقيق النمو والرفاه الاجتماعي.

وأكد نقيب الإعلاميين أن البحث العلمي يهدف إلى تنمية المعارف، واكتشاف معلومات جديدة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الدول".

وأكد "سعدة" على أن جامعة سوهاج لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة؛ لما يقدمه شباب الجامعة من أبحاث متطوّرة، تساهم في تعزيز قدراتهم على العمل الجماعي، والتنافس لتحقيق رؤسة مصر 2030.

وشدد على ضرورة ربط الدراسات الأكاديمية بالمجتمع، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توجيه البحوث لخدمة كل المجالات.