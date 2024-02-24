نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024: الخطط والقرارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر رمضان، يتزايد اهتمام السكان في مصر بمعرفة أوقات فصل الكهرباء في مختلف الأقاليم للعام الحالي.

تثور التساؤلات حول تعديلات جداول تقليل الضغط على شبكة الكهرباء خلال هذا الشهر الفضيل لعام 2024.

أصدرت الهيئة المسؤولة عن الكهرباء بيانًا بخطتها لتقليل مدة انقطاع الكهرباء خلال رمضان، مع تقليص الفترة إلى ساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين.

مشاورات لتخفيف أحمال التيار الكهربائي في رمضان



تتجه الأنظار إلى مجلس الوزراء للإعلان عن الجدول الزمني الرسمي لتقليل استهلاك الكهرباء، حيث تجري مباحثات نشطة بين الهيئات المختصة لوضع خطة فعالة لتقليل استهلاك الطاقة خلال شهر رمضان، لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بعد بشأن استراتيجية التخفيض.

جدول مواعيد قطع الكهرباء في رمضان



أعلنت شركات الطاقة عن جدول زمني لتقليل الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان. يتضمن البرنامج فترات انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً يوميًا، مع احترام حرمة الشهر الفضيل.

قرار مجلس الوزراء



أقرت السلطات تعليق تنفيذ خطة خفض الضغط على شبكات الكهرباء خلال رمضان 2024، بهدف تسهيل الأمور على المواطنين. سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة بعد انتهاء الشهر الفضيل، حيث ستعود الوزارة لنشر جداول انقطاع الكهرباء المعتادة في الصيف بعد إجراء الدراسات والمشاورات اللازمة.