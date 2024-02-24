أحمد جودة - القاهرة - عبر وزارة التضامن الاجتماعي.. خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وأهم الشروط المطلوبة

في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العديد من المواطنين، أصبح الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي أمرًا ضروريًا للكثيرين. ومع إقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة جديدة في هذا البرنامج، يتطلع الكثيرون إلى الحصول على المزيد من المعلومات والفوائد المتاحة لهم.

وفي هذه السطور، سنستعرض عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية كيفية الاستعلام بالرقم القومي ونقدم تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج وأهميته في تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.

استعلام تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومى الخاص بالشخص المستفيد بطريقة صحيحة في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة الإسم رباعي وتاريخ الميلاد.

الخطوة الأخيرة هي النقر على زر استعلام.

موعد تطبيق زيادة تكافل وكرامة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنزيل زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15٪، وسوف يتم تطبيقها ابتداءا من شهر مارس المقبل 2024، جاء ذلك وفقًا لما كشفه المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وبالنسبة لشروط التقديم تتمثل في النقاط التالية: