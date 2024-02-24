نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة العمالة غير المنتظمة في مصر 2024.. خطوات التسجيل وشروط الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عدد كبير من المواطنين في مصر في البحث عن رابط التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024، والتي أصبحت محور اهتمام للعديد من الأفراد في جميع أنحاء البلاد.

قد تم الإعلان عن هذه المنحة من قبل وزارة القوى العاملة منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19 بهدف دعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات الأزمة الصحية.

تستهدف هذه المنحة توفير مساعدات مالية للعمال اليوميين والعاطلين عن العمل، حيث تبلغ قيمتها 1000 جنيه لتسهيل تلبية احتياجاتهم المالية خلال شهر رمضان الكريم.

يمكن للمواطنين البدء في عملية التسجيل من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة واتباع الخطوات المبينة:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

2. انتقل إلى صفحة منحة العمالة غير المنتظمة.

3. قم بملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة (رقم البطاقة القومية، الاسم الكامل، ورقم الهاتف المحمول).

4. انقر على زر "تسجيل".

5. في حال قبول الطلب، ستتلقى رسالة نصية تحدد موعد ومكان صرف المنحة.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية تجاهل الرسائل النصية الاحتيالية والتأكيد على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وأعلن الوزير عن الشروط الضرورية للتأهل، من بينها الجنسية المصرية، عدم وجود دخل شهري ثابت، عدم امتلاك أصول عقارية، وتحديد العمر بين 18 و60 عامًا.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول المنحة للفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.