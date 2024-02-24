نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف وزارة النقل 2024: فرص جديدة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتميز الشبان المصريون بكفاءاتهم، وفي سياق يبرز هذا التميز، كشفت وزارة النقل من خلال منصتها الإلكترونية التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن إطلاق مجموعة من الوظائف الجديدة.

يتعلق الإعلان بوظائف متنوعة في الهيئة، وفي الفقرات التالية سنقدم تفاصيل حول هذا الإعلان والوثائق المطلوبة للتقديم.

الوظائف الشاغرة



1. وظيفة مدير عام للإدارة العامة للموارد البشرية.

2. وظيفة مدير عام للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة.

المستندات المطلوبة



- وثيقة رسمية تفصيلية تشمل الأدوار الإدارية والإشرافية والبرامج التدريبية.

- نسخة من البطاقة الشخصية.

- نسخة من شهادة الميلاد.

- صورة شخصية حديثة.

- سجل الحالة الجنائية.

- شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات.

يتوجب على المتقدم تقديم هذه الوثائق مع تفاصيل حول الخبرات والإنجازات والمهارات المميزة.

آخر موعد لقبول الطلبات سيتم تحديده، ويمكن للمهتمين الحصول على معلومات إضافية عبر موقعنا الإلكتروني.