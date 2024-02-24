حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 25-2-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 08:25 صباحاً - توقعات حظك اليوم الأحد 25-2-ً2024: يبشّر بيوم مبشر حيث تتلقى دعمًا يسمح لك باتخاذ مبادرات مهنية، ويجلب معه ارتياحًا وأجواء واعدة ومميزة. استغل هذه الفرصة لإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك اليومي أو حتى على مظهرك الخارجي.

توقعات حظك اليوم الأحد 25-2-2024: لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل كن سريعًا في الاطلاع على جميع التفاصيل ودراستها بروية، ثم اتخذ القرار المناسب بشأنها.

حظك اليوم الحمل الاحد 25-2-2024

مهنياً: تعيش يوما مبشرا بمساعدات دعم يسمح لك بآخذ مبادرات مهنية ويحمل ارتياح واجواء واعدة ومميزة فتنشغل بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك اليومي او على مظهرك الخارجي.

عاطفياً: لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها.

صحياً: تقرر السهر مع الأصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح للتخفيف من ضغوط الحياة.

حظك اليوم الثور الاحد 25-2-2024

مهنياً: يوم متقلب غير سهل يحمل اعمال متراكمة نظم الأولويات وابتعد عن المشاكل اشتغل بهدؤ ولباقة ومن المفيد أن ترجع خطوة للخلف وحاول ان تبحث عن الراحة مزاجك انفعالي مواضيع صعبة تشغلك فلا تكن قاسيا ولا تحكم احكام متسرعة كن حذراً.

عاطفياً: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقاً مواقف أكثر صعوبة وعجزاً عن المواجهة في الأمور الكبيرة.

صحياً: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.

حظك اليوم الجوزاء الاحد 25-2-2024

مهنياً: حاول ان تهتم بصحتك في هذا اليوم الطويل الذي يتحداك بظرف معين حاول ان لا تنجرف وراء تحديات الاخرين وإبتعد عن ردات الفعل المتسرعة وحاول أن تشتغل حسب الاصول يوم طويل ومتعب لكنه غير سلبي.

عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة.

صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.

حظك اليوم السرطان الاحد 25-2-2024

مهنياً: احد الايام الايجابية يحمل ارتياح افراح تسهيلات كبيرة بانتظارك شعور بالقوة والدعم لتبرمج امورك لتصل الى الافضل تحت تاثيرات القمر من العقرب الصديق ما ينعكس ارتياحاً كبيراً واخبارا طيبة فتلاقي الترحيب وتعزز ثقتك بنفسك..

عاطفياً: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشاً حامياً لكنه بنّاء ومفيد.

صحياً: قد ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءاً .

حظك اليوم الاسد الاحد 25-2-2024

مهنياً: تعاني من ارهاق سببه ضغط نفسي وتعيش يوما مشحونا وقد تشه لقاءا ساخنا تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من الدلو حاول ان تركز اكثر على اعمالك وان تقدم مجهود ايضافي و لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرّد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهراً، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر.

عاطفياً: قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبلياً.

صحياً: خفف من وطأة الضغط على نفسك لئلا تصاب بانهيار أو بوعكة مفاجئة.

حظك اليوم العذراء الاحد 25-2-2024

مهنياً: يوم سريع الايقاع يعطيك قوة على ايصال رسالة معينة لك وفرص مصالحات وتبدو أكثر سلاسة في علاقاتك المهنية تحت تاثيرات القمر من العقرب ما يجعل عقلك يعمل بطاقته القصوى الكواكب أيضا داعمة من أبراج ترابية صديقة تحمل تسوية وحل لمشكلة مهنية ..

عاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف.

صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي.

حظك اليوم الميزان الاحد 25-2-2024

مهنياً: يوم جيد يحمل تقدم واحداث سريعة ولحظية مع وجود القمر في بيت المال الذي يحمل معه قضايا مالية وعائلية تتشابك خاصة في امرك المادية حاول ان توازن ماليا مدخولك جيد لكن مصروفك كبير..

عاطفياً: قد تجتمع حول طاولة مع الشريك، وتُتاح لك فرص يجب ألا تتكتّم حولها، بل أطلعه عليها فهو أحق الأشخاص لمعرفتها.

صحياً: تطّلع على معلومات وأفكار جديدة لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول تطبيقها.

حظك اليوم العقرب الاحد 25-2-2024

مهنياً: يوم جيد رائع يحمل قرارات مهمة فرحة بانتظارك مبادرة خطوة حلوة تتطور تحت تاثير القمر في برجك الحظ يبرم لصالحك ما يجعلك تتقدك بنجاح الامور مسهلة تلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك حاول ما تنزعها مواليد العشرية الأولى.

عاطفياً: تعبّر عن آرائك للشريك، وتتاح لك فرص جيّدة للتواصل معه، وربما تبحث قضية زواج لأحد أفراد العائلة.

صحياً: تخرج من وعكة صحية تترك مضاعفات كبيرة على نفسيتك وتبقيك في حال من القلق.

حظك اليوم القوس الاحد 25-2-2024

مهنياً: نهار مخيب للامال متعب ومتقلب لذلك لا تثق ثقة عمياء بالآخرين ولا تقحم نفسك في معركة وحاول ان تلجأ للمفاوضات اجواء مشربكة ثقيلة شديدة التوتر ما يجعلك تعاني مراوحة المكان، وقد تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة أو تضطر إلى التكيّف مع أجواء معادية انتبه من العصبية ولا تلتزم بكلام لا تلتزم به.

عاطفياً: تتاح لك الفرصة لإثبات حضورك ولاستقطاب الاهتمام والدعم والتأييد، فلا تكن متحفظّاً أمام الشريك.

صحياً: تضع جانباً مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الرياضي الاهتمام الكافي.

حظك اليوم الجدي الاحد 25-2-2024

مهنياً: نهار يخدم مصالحك ويعطيك وجود القمر في العقرب يحمل لك اجواء سريعة ومساعدة وفعالة ترضيك ويقدم لك دفعا الى الامام والى الاعلى فلا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلاً، وستجد أنك المنتصر قريباً وتستعيد حقوقك يوم واعد يحمل لك اتصال واخبار طيبة .

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر طيبة مع الشريك، فهو لم يحاول يوماً أن يتعرّض لك بالأذى، بل كان دائماً إلى جانبك في أحلك الظروف وأصعبها.

صحياً: تقوم بجهد مضاعف يجعلك تعيش تحت وطأة هاجس التخلص من الأعباء الملقاة على عاتقك.

حظك اليوم الدلو الاحد 25-2-2024

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في مربع مع برجك مطلوب منك ان تكون حريصا أكثر على مصالحك الا انك لا تزال مدعوما من الشمس في برجك التي تؤمن لك أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة..

مواليد ٢٢ ،٢٣ ،٢٤ كانون الثاني الانتباه من تاثيرات بلوتون المزعجة.

عاطفياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر وتكون الخاسر الأكبر.

صحياً: الراحة قد تكون اضطرارية في بعض الأحيان، وخصوصاً إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل في العمل.

حظك اليوم الحوت الاحد 25-2-2024

مهنياً:تصل الى شط الأمان وقد تحقق انتصارا في العمل ونجاحا اكاديميا حتى ربة البيت تكون مرتاحة جدا تحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برج العقرب فتتوضح الامور وتباشر على الأرض خطوات مركزة تدعم علاقاتك يوم مميز يعطيك جرعة من الحظوظ ما يجعلك تتحرك بثقة للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما، وقد يتحدث عن ربح مادي أو مركز مهني مهم أو سفر حاول ان تستفيد من نوعية الوقت لأنك بأمس الحاجة إلى الحظ في هذه الفترة المتقلبة.

عاطفياً: تواكب الشريك في كل تحرّكاته وتكون قربه في أكثر الأوقات حرجاً وتدعمه في كل مواقفه تجاه الآخرين.

صحياً: تتخلص من كل ما يسبب لك البدانة، وتكون حريصاً على وضعك الصحي أكثر من أي شيء آخر..