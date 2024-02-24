نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان فرص عمل مميزة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعام 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، عن فرص عمل متنوعة ومثيرة وفقًا للإعلان رقم 1 لعام 2024.
1. الوظائف المتوسطة:
- فني ميكانيكا، فني كهرباء، فني معمل لحملة الدبلوم صنايع أو معهد فوق المتوسط صناعي أو دبلوم زراعي.
2. الوظائف الحرفية:
- حرفيين: حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة التأهيل المهني.
- سائقين: حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية مع رخصة درجة أولى.
3. وظائف الخدمات المعاونة:
- حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية.
شروط عامة للتقديم:
- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة المنيا ومراكزها ومثبت ببطاقة الرقم القومي.
- أن يكون العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي مطابقًا للمركز المتقدم إليه.
- أن يكون تاريخ صدور بطاقة الرقم القومي سابقًا لتاريخ الإعلان بعام على الأقل.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 10 سنوات في تاريخ الإعلان.
- يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.
- يشمل تقديم الحرفيين شهادة التأهيل المهني.
- ضرورة تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية.
- يتم الاختيار والتعاقد وفقًا للترتيب النهائي للنتيجة وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.
- الاختبارات اللازمة ستحددها الشركة.