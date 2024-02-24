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إعلان فرص عمل مميزة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعام 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، عن فرص عمل متنوعة ومثيرة وفقًا للإعلان رقم 1 لعام 2024.

1. الوظائف المتوسطة:
  - فني ميكانيكا، فني كهرباء، فني معمل لحملة الدبلوم صنايع أو معهد فوق المتوسط صناعي أو دبلوم زراعي.
  
2. الوظائف الحرفية:
  - حرفيين: حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة التأهيل المهني.
  - سائقين: حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية مع رخصة درجة أولى.

3. وظائف الخدمات المعاونة:
  - حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية.

شروط عامة للتقديم:


- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة المنيا ومراكزها ومثبت ببطاقة الرقم القومي.
- أن يكون العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي مطابقًا للمركز المتقدم إليه.
- أن يكون تاريخ صدور بطاقة الرقم القومي سابقًا لتاريخ الإعلان بعام على الأقل.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 10 سنوات في تاريخ الإعلان.
- يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.


- يشمل تقديم الحرفيين شهادة التأهيل المهني.
- ضرورة تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية.
- يتم الاختيار والتعاقد وفقًا للترتيب النهائي للنتيجة وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.
- الاختبارات اللازمة ستحددها الشركة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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