نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان فرص عمل مميزة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، عن فرص عمل متنوعة ومثيرة وفقًا للإعلان رقم 1 لعام 2024.

1. الوظائف المتوسطة:

- فني ميكانيكا، فني كهرباء، فني معمل لحملة الدبلوم صنايع أو معهد فوق المتوسط صناعي أو دبلوم زراعي.



2. الوظائف الحرفية:

- حرفيين: حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة التأهيل المهني.

- سائقين: حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية مع رخصة درجة أولى.

3. وظائف الخدمات المعاونة:

- حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية.

شروط عامة للتقديم:



- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة المنيا ومراكزها ومثبت ببطاقة الرقم القومي.

- أن يكون العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي مطابقًا للمركز المتقدم إليه.

- أن يكون تاريخ صدور بطاقة الرقم القومي سابقًا لتاريخ الإعلان بعام على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 10 سنوات في تاريخ الإعلان.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.



- يشمل تقديم الحرفيين شهادة التأهيل المهني.

- ضرورة تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية.

- يتم الاختيار والتعاقد وفقًا للترتيب النهائي للنتيجة وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.

- الاختبارات اللازمة ستحددها الشركة.