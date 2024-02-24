نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي العمرانية ينفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع ناصر الثورة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع ناصر الثورة، لتحقيق السيولة المرورية وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع محتويات الكافيهات والمحال المخالفة بشارع ناصر الثوره، لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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