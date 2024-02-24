نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم في مصر.. تحذيرات من أمطار وبرودة الأجواء في عدة مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يتوقع أن تشهد مصر اليوم، السبت 24 فبراير 2024، عودة للأمطار وزيادة في نشاط الرياح، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الأجواء، يأتي ذلك في اليوم السادس عشر من شهر أمشير.

تفاصيل حالة الطقس



- نهارا، يتجه الطقس نحو البرودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون دافئًا في شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- مع غروب الشمس، يتوقع أن تسيطر أجواء شديدة البرودة على جميع المناطق.

توقعات الأمطار والرياح



- يحذر من تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة بالإضافة إلى القرب من المسطحات المائية.

- يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء.

- تزداد الرياح نشاطًا على مناطق محددة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

حالة البحر



- حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

- أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

(العظمى / الصغرى)

- القاهرة: 22 / 13

- 6 أكتوبر: 22 / 12

- بنها: 22 / 13

- دمنهور: 21 / 13

- وادي النطرون: 21 / 12

مع هذه التوقعات، يُنصح بتوخي الحذر واتباع التحديثات الجوية لضمان سلامة الجميع.