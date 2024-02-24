محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" في العمرانية.. تخفيضات تصل لـ30%

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 10:33 صباحاً - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة وعروض جيدة.

وتفقد محافظ الجيزة باكيات العارضين والسلع الغذائية المعروضة وأسعارها ونسب التخفيض عليها، حيث يتضمن المعرض كل ما يحتاجه البيت المصري من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.

ويتيح المعرض طوال فترة عملة كافة أنواء المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش، حيث يشارك به العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

تنطلق معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة في العمرانية وإمبابة والبدرشين خلال أيام لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.