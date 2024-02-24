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إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 10:33 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: "طيران الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة مع قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة".

 

وذكرت القناة أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أدميت بالجليل.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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