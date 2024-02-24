نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي للسلع الغذائية بتخفيضات 30% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، معرض اهلا رمضان الرئيسي بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، بجوار مدرسة الحسينية على مساحة 2000 متر.

ويتيح المعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، والمقام بالتعاون مع الجهات المعنية.

وذلك في اطار خطة محافظة الجيزة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية.

وأكد محافظ الجيزة، أن المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حيث تم السعي نحو اقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأشار محافظ الجيزة أن المعارض المقرر افنتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافه المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أنه يجرى تنفيذ معارض اخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.

كما وجه محافظ الجيزة باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكلا من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافه الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.