نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تكشف عن مصير أهالي مطروح بعد توقيع اتفاقية تطوير رأس الحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مصير أهالي مطروح الذين يقيمون في نطاق مشروع رأس الحكمة، عقب توقيع اتفاقية تطوير هذا المشروع بين حكومتي مصر والإمارات في جلسة عقدت اليوم الجمعة.

في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أكد مدبولي أنه سيتم تعويض أهالي مطروح المقيمين في نطاق المشروع، سواءً بتعويضات مالية أو عينية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بدعمهم ولن تتخلى عنهم.

وأوضح أن الدولة قامت بتحديد وتسجيل جميع المنشآت والزراعات ضمن نطاق مشروع تطوير رأس الحكمة، مع التأكيد على اهتمامها بتقديم تعويضات كاملة وجازية للسكان المتأثرين.

في سياق متصل، أعلن مدبولي عن نية الدولة إنشاء تجمعات جديدة للأهالي جنوب الطريق الساحلي، بهدف جعلهم أقرب إلى المشروع والاستفادة القصوى منه.

وأشار إلى بدء الحكومة في التفاوض مع الأهالي والتخطيط لإنهاء قضية التعويضات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا التقدم الواضح الذي تحقق في هذا الشأن.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاستثماري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالتعاون بين مصر والإمارات.

حيث قام وزير الإسكان المصري، الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمارات الإماراتي، محمد السويدي، بتوقيع هذا العقد الهام.