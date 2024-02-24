نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع رسوم استخراج جواز السفر.. نقاش مجلس النواب حول مشروع التعديلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس النواب جلسته غدًا لبحث مشروع القانون المُقدم من الحكومة حول رفع رسوم استخراج جوازات السفر. يتضمن المشروع تعديلات على القانون الحالي الصادر في عام 1959، بهدف رفع الرسوم الحالية من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه كحد أقصى.

يُنص على ذلك في المادة الأولى من المشروع، حيث يُتاح لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية تحديد شكل الجواز، مدة صلاحيته، مواصفاته، وقيمة الرسم الذي سيُفرض، بحيث لا يتجاوز الألف جنيه، كما يحق للوزير تحديد الرسوم الإضافية المطلوبة بموجب قوانين أخرى.

في سياق متصل، تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للمرة الأولى صورة بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى مستند للذكور يُحدد موقفهم من التجنيد.

هذه التعديلات تأتي في سياق جهود تحسين الخدمات الحكومية وتحديث التشريعات المُرتبطة بمختلف القطاعات، مع تسليط الضوء على التأثير المحتمل على المواطنين والإجراءات الواجب اتخاذها لتجديد جوازات السفر في الخارج.