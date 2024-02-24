نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان طرح تكميلي لمشروع "جنة".. فرصة جديدة للحصول على وحدات سكنية في عدة مدن مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق طرح تكميلي لمشروع "جنة"، حيث يتضمن هذا الطرح 480 وحدة سكنية بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر مربع.

كما تم الإعلان عن طرح تكميلي آخر يشمل 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و93 متر مربع في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين. يتم هذا الطرح للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز السابق، وسيتم تحديد الفائزين بنظام القرعة العلنية اليدوية من قبل بنك التعمير والإسكان.

يُفترض أن تتم عملية الحجز وفقًا للشروط والأسلوب المحددين، وسيكون ذلك متاحًا اعتبارًا من الأحد 3 مارس. وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذا الطرح يستهدف المتقدمين الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية خلال الفترات السابقة، موضحًا أنه يأتي كبديل لنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.