نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه تدريجيًا لمناطق أبو النمرس بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق:" مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٩٠٠ مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس.

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.