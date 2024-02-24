محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 12:31 مساءً - استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل زيارته للمحافظة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجديدة بجامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية والهيئات العلمية أعضاء المجلس، ووفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي بداية جولته، تفقد ضيوف المحافظة حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما قام الوزير بغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.