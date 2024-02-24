ضبط 7 آلاف قرص مخدر وحشيش في حملات أمنية بعين شمس والمطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية.

وجرى ضبط (عاطل، سيدة- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (7 آلاف قرص مخدر).

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته ( بندقية خرطوش– فرد خرطوش- عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر الخام – كمية من البودر المخدر - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 2 ميزان حساس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابه العامه التحقيقات.