ضبط مالك مكتبة بحوزته 2292 نسخة لكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة في الزقازيق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 12:32 مساءً - أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة فى مجال مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن النتائج التالية:-

ضبط (المدير المسئول عن مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) ، لقيامه ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.. وبحوزته (2292 نسخة لكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة لمختلف السنوات الدراسية).. وبمواحهته أقر بإرتكابه للمخالفات بالإشتراك مع (مالك المكتبة) بقصد تحقيق أرباح مالية.

ضبط (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) ، لقيامه بطباعة وتصوير العديد من الكتب والملازم المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.. وبحوزته (4500 نسخة لكتب وملازم تعليمية مقلدة ومنسوخة لمختلف السنوات الدراسية).. وبمواحهته أقر بإرتكابه للمخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.