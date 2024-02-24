أمن المنافذ يضبط 4 قضايا في مكافحة جرائم تهريب البضائع خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 01:29 مساءً - أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط (4) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2096) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (46) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (306) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.