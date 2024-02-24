أمن المنافذ يضبط 4 قضايا في مكافحة جرائم تهريب البضائع خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 01:29 مساءً - أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط (4) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2096) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (46) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (306) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.