ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي في المنوفية بقيمة 2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 01:29 مساءً -

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.