كشف ملابسات واقعة التعدي على سيدة ووفاتها بالقاهرة وضبط مرتكبها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (سيدة ، زوجها) بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بأنه نظراً لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها.

وتبين له إقامتها بمفردها فاختمر فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها ، وفى سبيل ذلك توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة)، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.