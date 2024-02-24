نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الهجرة تجيب على استفسارات المصريين بالخارج بشأن بمشروع "بيت الوطن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزيرة الهجرة: المشروع مستمر ودائم وجار الإعداد لطرح المرحلة العاشرة

شددت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الدعم الكامل للمصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، مؤكدة أن توفير كل احتياجات المصريين بالخارج، تأتي على رأس أولويات إستراتيجية عمل الوزارة، من خلال رؤية شاملة تتضمن التنسيق الكامل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية لتلك الاحتياجات.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه بالنسبة للاستفسارات الواردة من بعض المصريين بالخارج والخاصة بمشروع "بيت الوطن"، فقد تلقت الوزارة شكوى واستفسار بشأن استلام عدد من الحاجزين بالمشروع بريدًا إلكترونيًا من جهة غير معلومة وغير مختصة بضرورة ملء بيانات رغبات السداد كاش أم أقساط خلال مدة لا تزيد على شهر؛ حيث جاء رد وزارة الإسكان بأن جهاز مدينة الشيخ زايد قام بإرسال بريد إلكتروني من خلال الإيميل الخاص بالجهاز لموافاتهم باختيار أحد البدائل المذكورة بكراسة الشروط.

وبالنسبة للشكوى الثانية والخاصة بوقف التخصص وإلغاء الحجوزات وإعطاء قطعة واحدة لكل فرد لإعطاء الفرصة للجميع، قالت وزيرة الهجرة، إن وزارة الإسكان أكدت أنه تم نشر كراسة الشروط للطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع متضمنة الشروط الخاصة بالمرحلة كالتالي:

- أولوية الحجز والتخصيص لأسبقية وصول قيمة الدفعة المقدمة.

- يرد إلينا بعد غلق باب الحجز بـ 20 يومًا تقريرًا من البنك المركزي المصري مرتبًا ترتيبًا طبقًا لوصول الحوالة والذي بناء عليه يتم تسجيل المبالغ على الموقع الإلكتروني للمشروع.

ونوهت السفيرة سها جندي، بأن وزارة الإسكان أكدت أن المشروع تم طرحه ومستمر ودائم وجار حاليًا الإعداد لطرح المرحلة العاشرة تشمل وحدات سكنية بمدن القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – الشيخ زايد وطرح مرحلة تاسعة تكميلية (أراضي) ويمكن للمواطنين التقدم وفقًا للشروط الجاري إعداد للطرح المقدم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابني بيتك)، وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

ولفتت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى أن المهلة تسري طبقًا لعدة شروط، ومنها سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم تتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.