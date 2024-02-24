نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين للمشروعات والإعلام، أن المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" سيبدأ يوم الأربعاء المقبل في صالة المشروعات الصغيرة بمدينة نصر، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث ستطرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المدعمة والأساسية للمنزل المصري.

وأكد كمال أن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارًا بضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيهًا، و2000 طن من اللحوم المجمدة بسعر 170 جنيهًا، و2500 طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للدجاجة الواحدة.

وأضاف أنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية.

وأوضح أنه تم افتتاح المعارض في العديد من المحافظات بحد أدنى ثلاثة معارض رئيسية بكل محافظة، وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستنظم 30 معرضًا تابعًا للشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى 146 شادرًا آخر.

وأشار كمال إلى طرح شنطة "أهلا رمضان" حسب الطلب، حيث ستحتوي على 6 سلع أو أكثر، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100، 150، 200، 250، 300، 500 جنيه للمستهلكين. وأصدر المصيلحي قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا في معارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية والتموينية آمن، ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض "أهلا رمضان" وشوادره في جميع محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة.