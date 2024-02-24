مطار العريش استقبل 611 طائرة أقلت 15 ألف طن مساعدات دولية للفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 02:26 مساءً - قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن إجمالى عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش بشمال سيناء بلغت 611 طائرة، نقلت مساعدات لغزة ووفود رسمية منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة بواسطة الهلال الأحمر المصرى الذي أعاد نقل حمولاتها الإغاثية من العريش إلى قطاع غزة.

وأشار زايد إلى أن المطار خلال الساعات القليلة الماضية 2 طائرة من الإمارات العربية، نقلت 44 طن أدوية ومستلزمات طبية ودقيق وأدوات كهربائية و12 برميل وقود.

وأضاف رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أنه إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 611 طائرة، تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأضاف أنه من بينها 501 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفودًا.

ولفت زايد إلى أنه يتم تفريغ شحنات الطائرات، ونقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، وتوصيلها تباعا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى عبر بوابة معبر رفح البري.