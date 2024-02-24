نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي تبلغ 50٪ لجميع العاملين في الدولة، وذلك للموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية.

يأتي هذا الإعلان قبيل حلول شهر رمضان الكريم، حيث تتداول بعض الأخبار حول تقديم موعد الصرف لتمكين المواطنين من استعداداتهم للشهر الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وأوضحت الوزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس سيكون على مدار 5 أيام، بداية من الخميس الموافق 21 مارس حتى الأربعاء 27 مارس 2024، مع استثناء أيام الجمعة والسبت كأيام إجازة رسمية.

تأتي الخطوة لتوفير فترة مرنة للموظفين لسحب رواتبهم وتجنب التزاحم في أماكن صرف المرتبات، مع تأكيد الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن بتقديم موعد الصرف.

زيادة مرتبات شهر مارس 2024

في سياق متصل، أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن زيادة المرتبات بنسبة 50٪ بعد موافقة مجلس الوزراء.

هذه الزيادة تستهدف تحسين رواتب الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه مصري، وفقًا للجدول الجديد للحد الأدنى للأجور:

- الدرجة الممتازة الوظيفية: 12200 جنيه.

- الدرجة العالية الوظيفية: 10200 جنيه.

- المدير العام الوظيفي: 9200 جنيه.

- الدرجة الأولى الوظيفية: 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية الوظيفية: 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة الوظيفية: 7500 جنيه.

- الدرجة الرابعة الوظيفية: 7000 جنيه.

- الدرجة الخامسة الوظيفية: 6500 جنيه.

- الدرجة السادسة الوظيفية: 6000 جنيه.

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الدعم المادي للموظفين وتحسين ظروفهم المالية.