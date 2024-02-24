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أحمد جودة - القاهرة - لحديثي التخرج.. خطوات التقديم على وظائف البنك الأهلي

يعلن البنك الأهلي المصري عن فرص عمل متاحة للشباب من الجنسين في جميع التخصصات الجديدة، حيث تتضمن هذه الوظائف الخريجين الجدد في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والحقوق، والعلوم السياسية.

يتميز هذا الإعلان بعدم الحاجة إلى خبرة سابقة، مما يفتح الفرصة للشباب للانضمام إلى فريق العمل، وذلك في جميع فروع البنك بمختلف محافظات مصر، وتعكس هذه الفرصة التزام البنك بدعم الشباب وتمكينهم في بناء مستقبل مهني مشرق.

فرص عمل في البنك الأهلي

قام البنك الأهلى المصري بنشر منشور عام من خلال موقعه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله عن فرص عمل جديدة ولا بد من توافر كافة الشروط المطلوبة، والأوراق المطلوبة من المتقدمين للعمل وأيضا طريقة التقديم، سوف تقدمهم من خلال التالي.

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي

وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي، فقد تم البيان عنها إلى خريجي الجامعات والتخصصات المطلوبة، وجاءت كما يلي:

خريج الاقتصاد والعلوم السياسية.

خريج كلية الحقوق.

خريجين الحاسبات والمعلومات.

خريجين تكنولوجيا المعلومات.

خريج كلية هندسة الحاسبات.

خريج كلية التجارة في قسم التجارة الخارجية والتمويل والضرائب والإدارة والتسويق وأيضًا المحاسبة.

خريج كلية إدارة الأعمال قسم إدارة الأعمال والتسويق واللوجيستيات الدولية والمنشآت المالية وأيضا المعلومات الإدارية والموارد البشرية والمالية والنظم والائتمان والبنوك.

شروط وظائف البنك الأهلي

وضع البنك الأهلي عدد من الشروط الواجب اتاحتها في الأفراد المتقدمين للوظائف التي وفرها البنك الأهلي المصري، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يحب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مختوم من المجلس الأعلى للكليات.

أيضًا للمتقدمين للخريجين من سنة 2020 و2021 و2022 و2023.

تقدير عام جيد تراكمي.

لا ينبغي وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثالثة مع العاملين داخل البنك.

يكون سن المتقدم لا يتجاوز 28 عاما عند تاريخ القبول على التعيين.

توافق محل الاقامة الدائم مع المكتوب على البطاقة الشخصية.

طرق التقديم على وظائف البنك الأهلي

يمكن القيام بالتسجيل على وظائف شاغرة في البنك الأهلي من خلال القيام بهذه الخطوات في ما يلي: