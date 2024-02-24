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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 300 حالة اشغال بشوارع العمرانية لتحقيق السيولة المرورية بالجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفذ حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع ترعة الزمر وشارع صبحي.
وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.
وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.
وأسفرت الحملة عن رفع 300 حالة اشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بشارعي ترعة الزمر وصبحي المحامي، لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.
كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.