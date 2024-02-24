رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 04:32 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك مستشفيات متطورة وخضراء ومعتمدة دوليًا وأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وكوادر صحية مؤهلة تُمكِننا من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية وبصدد إنشاء أول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي في إطار تشجيع الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا ثلاث نماذج أعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويؤكد: مصر أحدثت نقلة نوعية لخلق مناخًا محفزًا وجاذبًا للاستثمار من أجل تنمية متكاملة في القطاع الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تطبيق التأمين الشامل عزز مكانة جنوب سيناء كوجهة جاذبة لكبرى الاستثمارات في الرعاية الصحية والصناعات المغذية لها واستقدام السياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف التعاون لقيادة تحالفًا مع كبرى المؤسسات والجهات الرائدة للاستثمار الصحي في مصر وبخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الإمارات أكبر مستثمر بين الدول في مصر وفقًا لبروتوكول التعاون مع إيكو الإماراتية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يدعو الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية لحضور المؤتمر الدولي للسياحة الصحية المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوائل مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ننفذ توجيهات القيادة السياسية ببحث جميع الفرص لزيادة استثمارات الرعاية الصحية ويؤكد: الاستثمار ركيزة أساسية لاستمرار تقدم وتنمية الدولة المصرية وله انعكاسات إيجابية ضخمة على النمو الاجتماعي والاقتصادي واستدامته

الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية: منبهر بما رأيته خلال جولتي في مستشفيات هيئة الرعاية من تقنيات وتجهيزات طبية وأجنحة فندقية وتكنولوجيا للرعاية الصحية عالمية المستوى تؤكد ميلاد كيان جديد عملاق في الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط

الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية: ندرس إطلاق مشروع مشترك لتطوير السياحة العلاجية بشرم الشيخ بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ويؤكد: هيئة الرعاية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة في محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار التنفيذ الناجح لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئة الرعاية وشركة إيكو ميديكال خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث" 2024، لتعزيز جذب الاستثمارات والمستثمرين في مجالات الرعاية الصحية عالميًا إلى مصر.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لجذب الاستثمارات الصحية من جميع أنحاء العالم إلى مصر، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات أكبر مستثمر بين الدول في مصر، وفقًا لبروتوكول التعاون، وشمل اللقاء عرض تقديمي مفصل عن إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى إمكانات محافظة جنوب سيناء وطبيعتها الجغرافية المميزة، ونماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الرعاية الصحية بمصر، والفرص اللانهائية التي أتاحتها منظومة التأمين الشامل للاستثمار الصحي في مصر.

وتابع اللقاء: بجولة تفقدية لرئيس هيئة الرعاية الصحية، والرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، في عدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في جنوب سيناء، أولها مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارحية، والغرف والأجنحة الفندقية، وأقسام العلاج الطبيعي، والأقسام الداخلية لإقامة المرضى، والقسطرة القلبية، وغرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات، والرعايات المركزة، والإطلاع على التجهيزات والتقنيات الطبية، وأجهزة التلي ميديسن، وغيرهم الكثير من إمكانات مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء تحصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH في مصر.

وشملت الجولة، تفقد مستشفى سانت كاترين التابعة لهيئة الرعاية الصحية في ذات المحافظة، والأقسام والخدمات والتجهيزات المختلفة بها، بالإضافة إلى تفقد مستشفى دهب التخصصي الجديدة، والتي تحت الإنشاء، والمقرر دخولها الخدمة شهر يوليو القادم، وستضم أول مركز لطب الأعماق في مصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك مستشفيات متطورة خضراء ومعتمدة دوليًا، ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، كما أنها تضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، لافتًا إلى أنها بصدد إنشاء أول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة.

وأضاف السبكي، أنه يتم بحث إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي في إطار تشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، متابعًا أنه لدينا ثلاث نماذج أعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أولها الاستثمار في البنية التحتية مثل بناء المدن الطبية والمستشفيات أو تطويرها، وثانيها الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، وثالثها نموذج متكامل من الأول والثاني يضم البناء والتشغيل للمدن الطبية المتكاملة أو المستشفيات في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مصر أحدثت نقلة نوعية لخلق مناخًا محفزًا وجاذبًا للاستثمار من أجل تحقيف تنمية متكاملة ومستدامة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تطبيق التأمين الشامل عزز مكانة محافظة جنوب سيناء كوجهة جاذبة لكبرى الاستثمارات في الرعاية الصحية والصناعات المغذية لها واستقدام السياحة العلاجية.

وتابع السبكي: أنه نستهدف التعاون لقيادة تحالفًا مع كبرى المؤسسات والجهات الرائدة للاستثمار الصحي في مصر، وبخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات أكبر مستثمر بين الدول في مصر وفقًا لبروتوكول التعاون مع إيكو الإماراتية، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببحث جميع الفرص لزيادة استثمارات الرعاية الصحية، ولافتًا إلى أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لاستمرار تقدم وتنمية الدولة المصرية وله انعكاسات إيجابية ضخمة على النمو الاجتماعي والاقتصادي واستدامته.

ووجه السبكي، خلال اللقاء، الدعوة للرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، لحضور المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أوائل شهر مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، انبهاره بما رآه في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية بالمستشفيات سالِفة الذكر، بما في ذلك التقنيات والتجهيزات الطبية والأجنحة فندقية وتكنولوجيا للرعاية الصحية عالمية المستوى، مؤكدًا أن ذلك يعكس ميلاد كيان جديد عملاق في الرعاية الصحية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع الدكتور مجدي رياض: أنه ندرس إطلاق مشروع مشترك لتطوير السياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا فخره بالتعاون مع الهيئة ومشيرًا إلى أنها تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته بمحافظة جنوب سيناء، كلًا من الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء، والدكتور أحمد الملاح، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء.