بدء تشغيل محطات الري وتحلية المياه بتجمع التمد التنموي بوسط سيناء.. اعرف التفاصيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 04:33 مساءً - أعلن المحاسب محسن سالم محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بمنطقة شمال وسط سيناء عن بدء تشغيل محطات الري وتحلية المياه بالتجمع التنموي بطيبو التمد بمركز نخل وتسليم المباني الإدارية بعد إنهاء فرشها وتجهيزها لانطلاق مسيره تنمية وإعمار التجمع.

وأشار سالم أن سيتم غدا الخميس تسليم الوحدات السكنية بالتجمع المنتفعين بحضور العميد اسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وعدد من القيادات بالجهات المعنية، وممثلين عن شركة مياه الشرب بنخل وشركة كهرباء القناة ومديرية الري والموارد المائية والجهاز التنفيذي لمركز ومدينه نخل.

ودعا رئيس مركز ومدينة مدينة نخل المواطنين المنتفعين بالتجمع ضرورة الحضور يوم غدا الخميس لحضور ضخ المياه بشبكات الري للأراضي وضخ المياه للمنازل وتسليم الوحدات السكنية.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل جهود المواطنيين في تنمية وإعمار تجمع طويل الحامض بمركز نخل بالجهود الذاتية من تصليح الأرض وزراعتها بالزيتون على الآبار الجوفية المقامة بالجهود الذاتية في ظل سياسة الدولة بضرورة مشاركة المواطنيين لتنمية وإعمار منطقة وسط سيناء.