نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجه مهم من وزير التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني والثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاجراءات التي تم اتباعها في محافظة المنوفية، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لضمان ضبط سير الامتحانات، موجهًا باتخاذ كافة الاجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

كما أكد الوزير على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بقيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أنه فى ضوء تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدة الطالب على التحصيل الدراسي، قامت الوزارة مع بداية العام الدراسي بإتاحة مواد تعليمية وتدريبية قامت بإعدادها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وتم إطلاقها مجانا على موقع الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، مشيدًا بدورها وجهودها فى هذا الإطار، وموجها بضرورة تعريف الطلاب من خلال الموجهين والمعلمين بالمواد التعليمية والتدريبية، وتوفير نسخة ورقية منها على الأقل بكل مدرسة للاطلاع عليها، مع أهمية قياس ردود الأفعال والتقييم لهذه المواد من أجل التطوير والتحديث.

واستعرض الوزير أيضا آليات تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا والتى يتم شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين، ويتم بث هذه الدروس فى المدارس، موجهًا بضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان عنها في كل مدرسة.

كما أكد الوزير على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بالمدارس المجهزة بكل إدارة تعليمية والتي تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، فضلًا عن السماح بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.