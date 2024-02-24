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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف تعلن استقبال شهر رمضان بمائة ندوة للأطفال بالمكتبات العامة بالمساجد الكبرى بجميع المديريات الإقليمية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالبرامج التثقيفية للأطفال والناشئة، وإيمانًا منها بأهمية بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالأطفال وحقهم في الوعي والتثقيف تقوم وزارة الأوقاف بعقد لقاءات تثقيفية بالمائة الرابعة من المكتبات العامة بالمساجد الكبرى وبحضور الأئمة والواعظات بجميع المديريات الإقليمية بداية من يوم السبت الموافق (24/ 2/ 2024م)، وذلك على النحو التالي: