إداري بفريق الزمالك: كاف تراجع وأخطرنا بإذاعة مباراة أبو سليم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 05:38 مساءً - أكد عمرو أبو العز المدير الإدارى لفريق الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بسبب المشاكل التقينة، وأخطر مسئولى الفريقين بإذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت.

أضاف أبو العز فى تصريحاته، إن الكاف أخطرهم مجددًا بإذاعة المباراة، بعد الوصول لحل للأزمة الطارئة التى كانت تحول بين إذاعة اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غدًا الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.