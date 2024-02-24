نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق البرنامج التدريبي بمعهد إعداد القادة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد معهد إعداد القادة اليوم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة.

حيث تعقد الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وقد أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، أن البرنامج التدريبي يستهدف إعداد وتدريب المرشحين لتولي مناصب قيادية في المعاهد والمراكز البحثية، وأوضح أن البرنامج يركز على تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى المشاركين، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة لإدارة المؤسسات البحثية، معربًا عن فخره بوجود نخبة من العلماء والباحثين المصريين ضمن هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر التدريب على استخدام التقنيات الحديثة بهدف تحسين الأداء، من أجل بناء مجتمع متقدم ومزدهر.

وانطلقت محاضرة فن القيادة الإدارية والجامعية، وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى وإلى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، موضحا مهارات القيادة الادارية الحديثة، ومهارات القائد الملهم، وكيفية تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة، موضحا مفهوم القيادة من حيث جانب التأثير، ومن حيث القدرة، ومن حيث الوظيفة، موضحا المهارات الأساسية للقائد والمتمثلة فى القدرة على التخطيط، إجادة التعامل مع الآخرين، وأن هناك ثلاث أمور تساعد على التغيير المنشود وتتمثل فى الوضوح والشفافية، استثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعى.

وخلال المحاضرة ناقش كيفية وضع رؤية مستدامة وتحديد استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية، وتوجيه العمليات والمبادرات نحو تحقيق التميز الأكاديمي، مستعرضا نظريات القيادة، وشرح قوانين قيادة البشر.