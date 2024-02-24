نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معارض أهلًا رمضان 2024 في الجيزة: توفير وخصومات على السلع الغذائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" خلال منتصف هذا الشهر، وقد بدأت هذه المعارض بالفعل.

سنستعرض أماكن معارض "أهلًا رمضان 2024" في الجيزة والعروض المتاحة.

أماكن معارض "أهلًا رمضان" بالجيزة

1. منفذ بيع بالعمرانية

2. شارع الفالوجا العجوزة

3. شارع محجوب ثابت بالعجوزة

4. خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى

5. شارع البطل أحمد عبد العزيز

6. بولاق الدكرور

7. شارع البوهي نهاية شارع الوحدة شمال الجيزة

8. منفذ في شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي

9. شارع الحوفي بمدينة الأوقاف

10. شارع جامعة الدول العربية

11. منفذ مدينة الحوامدية

عروض المعارض



تقدم معارض "أهلًا رمضان" خصومات تصل إلى 30% على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية، بينما تتضمن الأسعار:

- كيلو السكر: 27 جنيهًا

- كيلو الأرز: 35 جنيهًا

- عبوة جبنة كجم: 56 جنيهًا

- كيس المكرونة وزن 1 كيلو: 20 جنيهًا

- زجاجة زيت قلية: بين 70 و90 جنيهًا

- لتر زيت عباد الشمس: 85 جنيهًا

- لتر زيت عافية بلاس: 295 جنيهًا

- لحمة السوداني: 290 جنيهًا



يشمل المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية والسلع، من السكر والأرز والمكرونة، إلى الزيت والسمن والجبن، بالإضافة إلى البقوليات والخضروات والفواكه، وتتضمن أيضًا مستلزمات شهر رمضان، مثل التمور وجوز الهند وقمر الدين والفواكه المجففة.