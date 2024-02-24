نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المعاشات وزيادة الرواتب لشهر فبراير "التفاصيل والتحسينات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشغل العديد من المواطنين استفسار حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة في المعاشات والرواتب.

وفي هذا السياق، حددت وزارة المالية موعدًا ثابتًا لصرف المعاشات، حيث يتم إيداعها في اليوم 22 من كل شهر.

موعد صرف معاشات شهر فبراير

في شهر فبراير الحالي، يكون موعد صرف المعاشات في يوم الخميس 22 فبراير 2024، ويمتد صرف المعاشات حتى الأربعاء 28 فبراير 2024، حيث يمكن الوصول إلى الرواتب من أي صراف آلي خلال هذه الفترة المتواصلة لخمسة أيام.

زيادة المرتبات والمعاشات لشهر فبراير

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الرواتب للعاملين في الدولة بنسبة تصل إلى 50%، ليصل معدل الرواتب إلى نحو 6 آلاف جنيه.

هذه الزيادة تأتي كدعم للمواطنين لتخفيف الأعباء في ظل التحديات الاقتصادية. كما تم إصدار قرار بزيادة المعاشات للمواطنين بنسبة 15%، وتخصيص تمويل يصل إلى 74 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادة، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه لزيادة معاش تكافل وكرامة.

تعزيزات للاقتصاد ورفاهية المواطنين

هذه الزيادات تأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد ورفاهية المواطنين، تعتبر هذه الخطوات استجابة فعّالة لتحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.