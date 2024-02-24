نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين في مارس 2024.. تعرف علي الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت محركات البحث خبرًا يفيد بزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين في مارس 2024، ما أثار قلق المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية. لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت عدم صحة هذا الخبر، داعية المواطنين إلى عدم نشر أخبار مضللة.

تصريحات وزير التموين

وفي تصريحات للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادات على بطاقات التموين.

أوضح أن القرارات الاستثنائية تتخذ بواسطة مجلس الوزراء، وأشار إلى أنه في حال الإعلان عن زيادات، سيتم التركيز أولًا على فئات معينة بحاجة إلى الدعم.

فئات المستحقين للزيادة

إذا تم الإعلان عن زيادات على بطاقات التموين، سيتم توجيه الدعم أولًا للفئات المحتاجة، وهي:

- الأرامل والمطلقات.

- المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

- أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

- أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

- المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة.