الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 07:28 مساءً - حالة الطقس، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في شهر رمضان.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية: هناك استقرار في الأحوال الجوية خلال الـ10 أيام المقبلة حتى مطلع فصل الربيع عند 21 مارس المقبل.

تقلبات جوية

وتابعت:"من الممكن أن نواجه أي تقلبات جوية، حتى أن نصل ليوم 21 مارس وهو موعد بداية فصل الربيع".

طقس شهر رمضان

وأوضحت: من الوارد حدوث تقلبات جوية في شهر رمضان المقبل خاصة أننا لا تزال في فصل الشتاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والشمالية ومائل للدفء على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا، تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى.

درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 17

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15