انت الأن تتابع خبر تقل هدومك .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 24 فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تطورات بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 24 فبراير 2024، في ظل التغيرات المناخية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.

وأكدت هيئة الأرصاد في البيان الذي نشرته على الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 24 فبراير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة حيث طقس بارد في ساعات االصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة