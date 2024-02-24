انت الأن تتابع خبر افرحي يا عروسة انهيار سعر الذهب الآن .. عيار 21 بـ 3000 جنيه بس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهار سعر الذهب الآن في منتصف تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024 في محلات الصاغة بعد حالة الزيادة التي حدثت في بداية التعاملات، خاصة وأن المعدن النفيس شهد حالة من التراجع بعد الإعلان عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة في الساعات الماضية بقيمة استثمارات مباشرة 35 مليار جنيه.

سعر الذهب الآن

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام عيار 14 في سعر الذهب الآن 2200 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام عيار 18 في سعر الذهب الآن 2571 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل سعر جرام عيار 21 في سعر الذهب الآن 3000 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات الآن إلي نحو 3429 جنيه.

سعر الذهب الآن