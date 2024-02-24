انت الأن تتابع خبر زيادة معاشات مارس 2024 .. الحكومة تعلن عن قنبلة جديدة قبل قليل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في رحلة عطاءهم، ينتظر أصحاب المعاشات بشغف موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، حاملين معهم حكاية كفاح وتضحية امتدت لسنوات.
مع حلول فجر الأول من مارس،
- تبدأ صفحات جديدة تُكتب في رحلة المعاشات، صفحات تحمل بشرى الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً منه بأهمية هذه الفئة الكريمة ودورها في بناء الوطن.
- تُعَد هذه الزيادة ثمرة جهود حثيثة بذلتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تعمل على إعداد مشروع قانون الزيادة الجديدة تمهيداً لصرفها مع معاشات شهر مارس.
زيادة معاشات مارس 2024
- وتبلغ الزيادة الجديدة 15% على جميع أنواع المعاشات التأمينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، بينما تبلغ 15% على معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
- وتُعد هذه الزيادة امتداداً لمسيرة دعم أصحاب المعاشات، حيث شهدت المعاشات 11 زيادة متتالية خلال عشر سنوات، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة الكريمة.
أماكن صرف المعاشات
- وإيماناً بأهمية توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات، تُتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية صرف المعاشات من خلال العديد من القنوات، تشمل مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية.
- وتُشكل هذه الخطوة تأكيداً على حرص الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير حياة كريمة لهم.
- رحلة المعاشات ليست مجرد صرف أموال، بل هي حكاية عطاء وتقدير، تُجسد حرص الدولة على رعاية أبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.
- مع كل زيادة جديدة، تُكتب صفحة جديدة في هذه الحكاية، صفحة تُؤكد على التزام الدولة بتحسين حياة أصحاب المعاشات، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.