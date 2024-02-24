انت الأن تتابع خبر زيادة معاشات مارس 2024 .. الحكومة تعلن عن قنبلة جديدة قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في رحلة عطاءهم، ينتظر أصحاب المعاشات بشغف موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، حاملين معهم حكاية كفاح وتضحية امتدت لسنوات.

مع حلول فجر الأول من مارس،

تبدأ صفحات جديدة تُكتب في رحلة المعاشات، صفحات تحمل بشرى الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً منه بأهمية هذه الفئة الكريمة ودورها في بناء الوطن.

تُعَد هذه الزيادة ثمرة جهود حثيثة بذلتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تعمل على إعداد مشروع قانون الزيادة الجديدة تمهيداً لصرفها مع معاشات شهر مارس.

زيادة معاشات مارس 2024

وتبلغ الزيادة الجديدة 15% على جميع أنواع المعاشات التأمينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، بينما تبلغ 15% على معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

وتُعد هذه الزيادة امتداداً لمسيرة دعم أصحاب المعاشات، حيث شهدت المعاشات 11 زيادة متتالية خلال عشر سنوات، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة الكريمة.

أماكن صرف المعاشات