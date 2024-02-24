انت الأن تتابع خبر بعد الصفقة الكبري .. الحكومة تعلن عن تخفيضات 40% في أسعار السلع قبل شهر رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية – 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة “أمان” التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

تُقدّم الشيف غادة التلي لجمهورها طريقة عمل الكانيلوني، ذلك الطبق الإيطالي الشهير، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتتميز هذه الوصفة بسهولة خطواتها وطعمها اللذيذ الذي لا يُقاوم.

مكونات تحضير الكانيلوني

وتُقدّم وصفة الكانيلوني على طريقة الشيف غادة التلي تجربةً غنيةً بالنكهات والملمس، فاللحم المفروم مع الخضار يُضفي طعماً لذيذاً، بينما يُضفي جبن البارميزان والموتزاريلا نكهةً مميزةً، كما أنّ سهولة خطوات التحضير تجعل هذه الوصفة مناسبةً للمبتدئين في الطبخ، ومقاديرها توجد في كل مطبخ، وتأتي كالتالي:

ملعقة كبيرة من سمنة.

عبوة ونصف من الكانيلوني.

نصف كيلو من اللحم المفروم الناعم.

بصلة مفرومة ناعماً.

جزرٌ مبشور.

كوبان من الفطر المقطّع إلى مكعبات صغيرة.

رشة من جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

كوب من جبن البارميزان.

جبن موتزاريلا.

خليط بشاميل.

طريقة عمل الكانيلوني

ونكشف عن طريقة عمل الكانيلوني أمام كلاً من يريدون تحضيرها في المنزل بدلاً من تناولها في المطاعم، وهذا ما قدمته الشيف غادة التلي من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، ويكون بالسير على الخطوات الآتية: