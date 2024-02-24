عاجل - "الحق قبل ما يخلص بسرعة".. افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة.. تخفيضات هائلة على السلع الرمضانية

أحمد جودة - القاهرة - تخفيضات هائلة على السلع الرمضانية.. افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة

"الحق قبل ما يخلص بسرعة".. افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة.. تخفيضات هائلة على السلع الرمضانية.. افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض "أهلًا رمضان الرئيسي" في حي العمرانية، بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار منخفضة. يأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من الفعاليات التي تخطط المحافظة لتنظيمها بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، بهدف تيسير الوصول إلى مستلزمات شهر رمضان بأسعار معقولة. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

معرض أهلًا رمضان يزين الجيزة بالتخفيضات

يتسع المعرض على مساحة تبلغ 2000 متر مربع، ويضم 110 باكيات بيعيه تقدم مجموعة متنوعة واسعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان ومشتقاتها، كما يتيح المعرض الوصول إلى اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%. ضمن العروض المميزة، يمكن الحصول على البيض الأبيض بسعر 145 جنيهًا والبيض الأحمر بـ150 جنيهًا، إضافة إلى السكر بسعر 27 جنيهًا والأرز البلدي بسعر 35 جنيهًا، مما يعكس التزام المعرض بتوفير أفضل الأسعار للجمهور.

أسعار السلع في معرض رمضان 2024

أسعار السلع المتوفرة في معرض أهلًا رمضان 2024 بالعمرانية السلعة السعر بالجنيه البيض الأبيض 145 جنيهًا السكر 27 جنيهًا الأرز البلدي 35 جنيهًا الأرز الهندي 30 جنيهًا الدقيق 1 كجم 28 جنيهًا المكرونة 300 جم 9.5 جنيه اللحوم البقري الطازجة 1 كجم 250 جنيهًا الدواجن المجمدة 1 كجم 100 جنيه

معرض أهلا رمضان 2024.. استعدادات مكثفة لاستقبال الشهر المبارك

ويعتبر معرض أهلا رمضان جزءًا من الجهود المستمرة لضمان توفير جميع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بأسعار معقولة، استعدادًا لاستقبال هذا الشهر الفضيل، ويُسلط افتتاح المعرض الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة في دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع الحرص الدائم على الجودة والتنوع لتلبية جميع احتياجات الفرد والأسرة في هذا الوقت الخاص.