نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل في وزارة الإسكان 2024.. مهارات ومتطلبات التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف التخصصية.

وتشمل هذه الوظائف "رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس" و"مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني" و"مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية".

وقد حددت الهيئة المهارات الأساسية والفنية التي يجب توفرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية، وتشمل ما يلي:

الإشراف على المخططات الاستراتيجية لأقاليم شمال الجمهورية. إعداد قواعد البيانات اللازمة لتنمية المحافظات التابعة لأقاليم شمال الجمهورية، بما في ذلك التوزيع المكاني للموارد الطبيعية والبشرية، ومساحات المحافظات في كل إقليم، وتحديد عواصم المحافظات. إعداد الدراسات الخاصة بالتخطيط الإقليمي لإقليم شمال الجمهورية ومحافظاته، بالإضافة إلى وضع رؤية تنموية لمراكزها.

أما بالنسبة للمهارات الفنية المطلوبة في وظائف وزارة الإسكان لعام 2024، فتشمل ما يلي:

المعرفة الكافية بالقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بمجال العمل. إتقان إحدى اللغات الأجنبية. القدرة على التعامل مع الحاسوب.

طريقة التقدم لوظائف الأسكان

للتقدم لوظائف وزارة الإسكان لعام 2024، يجب تقديم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة، وذلك في مقرها الكائن في العاصمة الإدارية - حي الوزارات - مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الدور الخامس.

يتم استقبال الطلبات خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية مساءً، لن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد، أو التي ترسل عبر البريد الورقي.