نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومستندات التقديم لوظائف أطباء في شركة خالدة للبترول 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شركة خالدة للبترول عن انتهاء فترة استقبال طلبات التقديم لشغل وظائف أطباء في المواقع المختلفة للشركة وفقًا للإعلان رقم 1 لعام 2024.

وتحددت الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف عبر منشور نشرته الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتشمل هذه الشروط:

حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة. وجود خبرة عملية في حالات الطوارئ الطبية والإسعافات الأولية. إجادة تامة للغة الإنجليزية. القدرة على التعامل مع الحاسوب والبرامج الطبية. خبرة عملية لمدة من سنتين إلى 10 سنوات. اجتياز الاختبارات المعينة لهذا الغرض.

وقد كشفت الشركة عن المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الوظائف في عام 2024، ويجب تسليمها إلى إدارة التعيينات في المبنى الإداري للشركة في موعد أقصاه 25 فبراير الجاري. وتشمل هذه المستندات:

السيرة الذاتية للمتقدم. نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. نسخة من شهادة الميلاد. نسخة من شهادة المؤهل الدراسي. نسخة من الخدمة العسكرية. نسخة من بطاقة العضوية في النقابة. نسخة من ترخيص مزاولة المهنة. نسخ من شهادات الخبرة. نسخة من أي شهادات دراسية أخرى مثل الماجستير أو الدكتوراه إن وجدت.

تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة، وسيتم إخطار المتقدمين بموعد ومكان الاختبار من خلال الاتصال برقم الهاتف الموضح في الطلب.