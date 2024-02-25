نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحداث السارة في مصر.. تعديلات في المعاشات وإعلان مشروعات سكنية قبيل رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الشعب المصري أحداثًا سارة، حيث أعلنت الحكومة في مختلف وزاراتها عن مبادرات ومشروعات متعددة، وذلك خلال شهر مارس المقبل، في تزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تباينت هذه الجهود بين تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والإعلان عن مبادرات تهدف إلى توفير وحدات سكنية.

زيادة المعاشات



أبرزت الحكومة تفعيل الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأكبر حزمة حماية اجتماعية.

من المتوقع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في أول شهر مارس المقبل، بينما تصرف معاشات تكافل وكرامة في منتصف الشهر، حيث يمكن الحصول عليها من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو مكاتب البريد.

طرح تكميلي لوحدات سكنية



تأتي الأخبار السارة أيضًا بإعلان طرح تكميلي لوحدات سكنية في مشروع "جنة" بـ6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وكذلك في المناطق الأخرى كالعبور وأسيوط الجديدتين.

يتيح بنك التعمير والإسكان الفرصة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بمساحات مختلفة، حيث يبدأ الحجز اعتبارًا من 3 مارس.

تعديلات في السكة الحديد



في إطار تحسين خدمات السكك الحديدية، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات، حيث سيتم تحويلها إلى عربات إسباني مطور وVIP اعتبارًا من الأول من مارس.

ذلك يتضمن قطارات تربط بين القاهرة والإسكندرية، الإسكندرية وأسوان، والقاهرة وأسوان.

معرض ديارنا



تتضمن الأخبار السارة أيضًا إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن معرض "ديارنا"، الذي يعد منصة لـ450 عارضًا، حيث يستمر الفعاليات حتى أوائل مارس، مما يوفر فرصة تسويقية للحرفيين للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق مبيعات مباشرة.

استمرار معارض "أهلا رمضان"



في ختام هذه السلسلة من الأحداث الإيجابية، يُعلن عن استمرار معارض "أهلا رمضان" حتى منتصف شهر مارس، حيث يشمل ذلك تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية، وذلك ضمن توجيهات الحكومة لدعم الشرائح الاقتصادية.