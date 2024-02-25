نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبور شاحنات الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة واستقبال المرضى والمسافرين في معبر رفح البري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد معبر رفح البري في شمال سيناء يوم أمس عملية عبور 64 شاحنة تحمل وقودًا ومساعدات إلى قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، تم استقبال 464 مسافرًا من الجرحى والمرضى والمرافقين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الإقامات الخارجية والوفود التضامنية.

كما وصلت طائرتان تحملان 44 طنًا من المساعدات الإغاثية والإنسانية من الإمارات إلى مطار العريش وذلك لصالح قطاع غزة.

وأوضح مصدر مسؤول في المحافظة أنه تم عبور 60 شاحنة تحمل كميات من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل كميات من الوقود وغاز الطهي المنزلي.

وأضاف المصدر أن المعبر استقبل أيضًا 40 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية في عدة محافظات منها شمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة والشرقية، بالإضافة إلى 33 مرافقًا لهم.

وتم أيضًا استقبال 250 فلسطينيًا يحملون إقامات في مصر وفي عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 42 حاملًا لجوازات أجنبية و95 شخصًا يحملون جوازات مصرية.