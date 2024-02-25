الخشت يكلف خريجي المعهد الفني للتمريض بالعمل فى مستشفيات جامعة القاهرة ويبلغ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 09:31 صباحاً - وافق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تكليف خريجي المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض بالجامعة ويبلغ عددهم 282 خريجا، واستلامهم العمل بالمستشفيات والجهات التابعة لجامعة القاهرة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات المالية اللازمة لهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريجي المعهد الفني للتمريض سيتم تكليفهم بوظيفة من الدرجة الرابعة الفنية بالمجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، وسيتم توزيعهم وفقاً لاحتياجات كل جهة لسد العجز، مشيرًا إلى ترشيح 9 خريجين للعمل داخل المعهد الفني للتمريض، و20 للعمل بمستشفى الطلبة، و20 للعمل بالإدارة العامة للشئون الوقائية، و150 للعمل بكلية طب الفم والأسنان، و83 للعمل بمستشفى أبو الريش الياباني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تحديد العجز في الموارد البشرية، كما أكد من جهة أخرى اكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الرابع ومعايير الحوكمة، وبما يدعم جودة سير العمل وينعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.