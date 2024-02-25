وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان معرض ”أهلاً رمضان” ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 09:31 صباحاً - اللواء هشام آمنة يشيد بتوافر السلع الغذائية بجنوب سيناء ويؤكد : جهودة مستمرة من المحافظات لزيادة المعارض والنافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس السبت، بتفقد معرض " أهلاً رمضان " والذي أقيم بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء، ومديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والالتزام بنسب التخفيض للسلع.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات مستمرة فى افتتاح معارض " أهلاً رمضان" لتوفير جميع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20 % عن مثيلاتها فى الأسواق وبصفة خاصة (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات وكذا مستلزمات شهر رمضان) وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضى .

وأكد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة على توفير جميع احتياجات المواطنين لشهر رمضان المبارك والتخفيف العبء عن كاهل الأسر ومحاربة الغلاء بالأسواق وضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومتابعة الأسعار داخل المنافذ والشوادر التى يتم افتتاحها للمواطنين ، لافتاً إلى أن جميع المحافظات تتعاون مع الجهات المعنية وكبار التجار والصناع والغرف التجارية لتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية وزيادة عدد المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة والسلاسل التجارية لتغطي جميع المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية على أرض جميع محافظات الجمهورية خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التى تقيمها المحافظة.

وشدد وزير التنمية المحلية على وجود متابعة يومية من الوزارة لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات التموين و وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية لتكثيف الرقابة و حملات التموين على الأسواق والمنافذ للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور الدوري على معارض " أهلاً رمضان " والمنافذ والشوادر التى يتم افتتاحها خلال الفترة الحالية للتأكد من إلتزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بكميات المواد الغذائية وتنوعها داخل المعرض، كما أشاد بجهود محافظ جنوب سيناء، وحرصه علي توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة ، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال اللواء هشام آمنة ، إن محافظة جنوب سيناء يتوافر بها كافة السلع الغذائية، و لا تعاني من نقص في السلع الاستراتيجية، حيث يتوافر بها السكر بكميات كبيرة وبسعر لا يتعدى ال 27 جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن إقبال المواطنين على المعرض يعد خير دليل على إلتزام العارضين بنسب التخفيض المقررة.

ومن جانبه، قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير التنمية المحلية، لحرصه على متابعة احتياجات المحافظة للسلع الغذائية، مؤكداً أنه جرى افتتاح 6 معارض حتى الآن بالمحافظة، لافتا إلى أن كل معرض يتضمن كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، مؤكدا استمرار المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

كما حرص وزير التنمية المحلية على إجراء جولة تفقدية داخل قطاع السوق التجاري القديم، لمتابعة أعمال التطوير التي شهدها القطاع، ليصبح منطقة سياحية تعبر عن التراث المصري القديم، وقبلة السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن المعرض يتضمن كافة السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 حتى 20 %.

وأشار إلى أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، جرى افتتاح 6 منهم، إضافة إلى وجود 28 منفذ تابعين لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، وجميعهم تتوافر بها كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، وأسعار مخفضة.

ورافق الوزير ومحافظ جنوب سيناء خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، سكرتير مساعد المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء..